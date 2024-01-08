مراسلة "الخليج 365": مقتل أحد أبرز قياديي "داعش" في محافظة درعا برصاص الجيش السوري

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت مراسلة "الخليج 365" في محافظة درعا، بمقتل المدعو محمد خير جاد الله الزعبي، أحد أبرز قادة تنظيم "داعش" الإرهابي في الريف الغربي لمحافظة درعا، وذلك خلال اشبتاكات بين الجيش السوري ومجموعة إرهابية تتحصن في منطقة اليادودة المتاخمة للحدود السورية الأردنية، باتجاه الجولان السوري المحتل.

وأضافت مراسلة "الخليج 365"، أن العملية تمت بمساندة مجموعات محلية مسلحة بينها، اللواء الثامن، والتي كانت قد أجرت مصالحات مع الدولة السورية، خلال السنوات الماضية، برعاية روسيا الاتحادية.

وأوضحت المراسلة أن قوات الجيش السوري وعدد من المجموعات المحلية المسلحة، شنت صباح اليوم الاثنين، هجوما بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة على مواقع تتحصن فيها مجموعات لتنظيم "داعش" التابعة للإرهابي محمد خير جاد الله الزعبي، ما أسفر عن مقتله بعد انسحابه وتحصنه في منزله.

ويعد الزعبي أحد أبرز متزعمي تنظيم "داعش" في المثلث الحدودي السوري الأردني مع الجولان السوري المحتل، بريف درعا الغربي.

وهزت سلسلة انفجارات قوية قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "العمر" النفطي، جراء رشقة صاروخية صباح اليوم الاثنين.

وقال مراسل الخليج 365 في دير الزور، أن سلسلة انفجارات عنيفة سمعت من داخل القاعدة اللاشرعية التي تتخذها القوات الأمريكية وحلفائها الغربيين في حقل نفط "العمر" بريف المحافظة الشرقي، تبين أنها ناجمة عن استهدافها برشقة صاروخية.