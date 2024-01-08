شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: "الأغذية العالمى" يسير 26 شاحنة لغزة باتجاه معبر كرم أبو سالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية الأمن العام بالأردن، اليوم الاثنين، تسهيل إجراء دخول 26 من الشاحنات التابعة لبرنامج الأغذية العالمى إلى الأراضى المحتلة.

وقال مصدر في الأمن العام، إنّ الشاحنات التابعة للبرنامج عبرت من الأراضي الأردنية من معبر الشيخ حسين باتجاه معبر كرم أبو سالم ومنه إلى قطاع غزة.

وأضاف أن الشاحنات التي توجهت إلى قطاع غزة منها 17 شاحنة محملة بمحضرات وبمواد وبطرود غذائية، و3 شاحنات تحمل معلبات، وشاحنة أرز، و5 شاحنات محملة بالملابس.

على صعيد آخر، قال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية ، إن أحد عناصر المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 بخان يونس جنوبي قطاع غزة، أصيب بعيار ناري مجهول المصدر في الفخذ الأيمن أثناء أداء مهامه الإنسانية في المستشفى.

وأضاف الناطق الرسمي ، في بيان ، أنه تم إجراء الإسعافات اللازمة للمصاب، وحالته العامة مستقرة.. مشرا إلى أنه لا توجد أضرار مادية بالمستشفى، وأن الطواقم الطبية العاملة في قطاع غزة مستمرة في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية وتأدية واجبها الإنساني للأهل والأشقاء في القطاع.