شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإمارات ووزير الخارجية الأمريكى يبحثان تداعيات الأزمة فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم الاثنين، مع وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، خلال زيارته الحالية للامارات - عددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك والتطورات فى منطقة الشرق الأوسط خاصة المستجدات فى الأراضى الفلسطينية المحتلة والتداعيات الخطيرة للأزمة فى قطاع غزة على السلام والاستقرار والأمن فى المنطقة جميعها.

وشدد الشيخ محمد بن زايد - خلال اللقاء حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" على ضرورة العمل على وقف إطلاق النار في قطاع غزة لحماية أرواح المدنيين، وضمان توفير آليات دائمة وآمنة لإيصال المساعدات الإنسانية الإغاثية إلى سكان القطاع دون إعاقة، ومنع تهجيرهم.

وأكد الجانبان أهمية العمل على تجنب توسع الصراع بما يهدد السلم الإقليمي، فضلًا عن إيجاد أفق واضح للسلام الشامل والدائم في المنطقة كونه السبيل لتحقيق الاستقرار الإقليمي.

كما شهد اللقاء بحث علاقات التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات المختلفة بما يحقق مصالحهما المتبادلة.