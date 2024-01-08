شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. ممطر بالسعودية صحو بالإمارات معتدل بالكويت وبارد فى البحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم الخليج 365 خدمة نشر أحوال الطقس في دول الخليج، من خلال النشرات الجوية لكل دولة فى السطور التالية.

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية في السعودية، إنه " بمشيئة الله تعالى يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من المنطقة الوسطى وشمال المملكة. في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خاصة الأجزاء الشرقية منها."

الرياح السطحية: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-32 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية.

ارتفاع الموج: من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى متربن يصل إلى اعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.

طقس الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن يكون طقس الإثنين، صحوا إلى غائم جزئيا وتظهر السحب المنخفضة شرقاً وعلى الجزر والسواحل الغربية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة صباحاً مع ارتفاع في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب أوالضباب الخفيف خاصة غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

الرياح: شمالية شرقية – شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي: متوسط - خفيف.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:06 و الجزر الأول عند الساعة 17:54 .

بحر عمان: خفيف إلى متوسط.

وسيحدث المد الأول عند الساعة 20:38 والمد الثاني عند الساعة 06:45 والجزر الأول عند الساعة 13:16 والجزر الثاني عند الساعة 01:56.

طقس الكويت

قالت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت، إن طقس اليوم، معتدل والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة 06 - 22 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

ويكون خلال الليل، مائل للبرودة إلى بارد والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة .

طقس البحرين

أشارت نشرة الأحوال الجوية الصادرة من وزارة المواصلات والاتصالات في البحرين، إلى أن طقس اليوم الإثنين، بارد نسبياً خلال الليل، ويكون معتدل مع بعض السحب خلال النهار .

الرياح شمالية غربية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد، وتصل من 10 إلى 15 عقدة أحياناً .

ارتفاع الموج من قدم إلى ثالثة أقدام . درجة الحرارة العظمى 24 م درجة الحرارة الصغرى 14 م الرطوبة النسبية العظمى 85 % الرطوبة النسبية الصغرى 30 %