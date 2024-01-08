شكرا لقرائتكم خبر عن العدوان مستمر.. ارتفاع عدد ضحايا قطاع غزة إلى 23084 شهيدًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ94 على التوالي إلى 23084 شهيدًا، والجرحى إلى 48926 شخصًا، معظمهم من الأطفال والنساء.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن 249 فلسطينيًا استشهدوا، وأصيب 510 أشخاص بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت إلى وجود آلاف المفقودين تحت ركام المنازل المدمرة في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

غذاء قطاع غزة

من ناحية أخرى، أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن هناك عجزًا في الغذاء والدواء في قطاع غزة بلغ 95%.

وقالت إن ما يصل من مساعدات خارجية لا يلبي 5% من احتياجات قطاع غزة من الغذاء والدواء والمياه، مع نزوح 1،9 ملايين فلسطيني عن مدنهم وقراهم ومخيماتهم في القطاع، مع استمرار العدوان الإسرائيلي لليوم الـ94 على التوالي.