شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأمريكي يلتقى ولي العهد السعودى في العلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها أن وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن يلتقى ولي العهد السعودى محمد بن سلمان في العلا وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن زيارة وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن، للشرق الأوسط للمرة الرابعة خلال ثلاثة أشهر، تعكس مخاوف واشنطن من أن الحرب الإسرائيلية فى غزة تخاطر بالانتشار فى جميع أنحاء المنطقة.

وأدى تصاعد العنف فى الآونة الأخيرة بين إسرائيل وحزب الله اللبنانى، والهجمات المتزايدة التى يشنها الحوثيون فى اليمن على السفن التجارية فى البحر الأحمر، والهجمات التى تشنها الجماعات المرتبطة بطهران على القواعد الأمريكية فى العراق، إلى خلق أجواء محمومة على نحو متزايد فى جميع أنحاء الشرق الأوسط.