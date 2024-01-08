شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد السعودى يستقبل وزير الخارجية الأمريكى فى المخيم الشتوى بالعلا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الإثنين، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في المخيم الشتوي بمدينة العلا السعودية، وفق ما نشرت وكالة "واس" الرسمية.

ونشرت الوكالة صورة للقاء وسط الخيمة الخاصة بالأمير محمد بن سلمان.

ويجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، جولة في الشرق الأوسط، اتجنّب اتساع رقعة النزاع بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة.



اللقاء في الخيمة