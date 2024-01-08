اخبار الخليج

ولى العهد السعودى يستقبل وزير الخارجية الأمريكى فى المخيم الشتوى بالعلا.. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد السعودى يستقبل وزير الخارجية الأمريكى فى المخيم الشتوى بالعلا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل ، الأمير ، اليوم الإثنين، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في المخيم الشتوي بمدينة العلا ، وفق ما نشرت وكالة "واس" الرسمية.

ونشرت الوكالة صورة للقاء وسط الخيمة الخاصة بالأمير محمد بن سلمان.

ويجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، جولة في الشرق الأوسط، اتجنّب اتساع رقعة النزاع بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة.

اللقاء في الخيمة
اللقاء في الخيمة

 

ولي العهد السعودي ووزير الخارجية الأمريكي
ولي العهد السعودي ووزير الخارجية الأمريكي

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا