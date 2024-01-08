شكرا لقرائتكم خبر عن "كونا" تبرز تأكيد الرئيس السيسي باستمرار دعم القاهرة للجامعة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت وكالة الأنباء الكويتية " كونا " تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي استمرار دعم القاهرة لجامعة الدول العربية إيمانا بدورها المحوري في العمل العربي المشترك وللحفاظ على وحدة الصف العربي في مواجهة ما تتعرض له المنطقة من "تحديات متشابكة وغير مسبوقة".

وذكرت كونا اليوم /الاثنين/ أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس السيسي مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الذي قدم التهنئة للرئيس السيسي على إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة وأن اللقاء تناول مناقشة أهم القضايا والتحديات المطروحة على الساحة وعلى رأسها مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة والجهود المكثفة الرامية لوقف إطلاق النار.

كما تناولت المباحثات أيضا أهمية إنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة لتخفيف معاناتهم وتفعيل مسار حل الدولتين بما يفضي إلى حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقا للمرجعيات الدولية المعتمدة.

من جانبه أعرب أبو الغيط عن أطيب تمنياته للرئيس السيسي بالتوفيق والسداد لما فيه مصلحة الشعب المصري والأمة العربية وهو ما ثمنه الرئيس السيسي، مؤكدا استمرار مصر في "الحفاظ على وحدة الصف العربي ومواجهة التحديات التي تتعرض لها المنطقة.