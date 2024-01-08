في بيان مشترك... نتنياهو وغالانت يتحدثان عن مدة حرب غزة ولبنان

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، عن رئيس الوزراء ووزير الدفاع، قولهما في بيان مشترك صدر بعد اجتماعهما مع نواب حزب "الليكود"، إن "الحرب في الجنوب في قطاع غزة وفي الشمال على حدود لبنان، ستستمر شهورا عديدة".

وقال البيان إن "إسرائيل تحتاج دعما دوليا لمواصلة الحرب، لأشهر عدة أخرى، وإن الحكومة تعمل على ضمان ذلك الدعم".

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل، توترًا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 22 ألف قتيل من المدنيين الفلسطينيين وإصابة ما يزيد عن 50 ألف شخص، جلهم من النساء والأطفال، والتي أدت لتدمير أكثر من 60 بالمئة من مباني قطاع غزة بشكل كامل أو جزئي.

ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين والجنود، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.

وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 23 ألف قتيل وأكثر من 59 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في جميع أنحاء القطاع.