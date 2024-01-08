الأمم المتحدة: منسقة الشؤون الإنسانية في غزة ستعمل على تسهيل وصول المساعدات

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دبي - محمود عبدالرازق - وأوضحت سوتو نينو أن "سيغريد كاغ، ستلتقي اليوم مع الأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك، أنطونيو غوتيريش، وفي وقت لاحق من هذا الأسبوع، ستسافر إلى واشنطن".
وقالت سوتو نينو: "بدأت السيدة سيغريد كاغ، عملها كمنسقة أولى للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة، وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2720".
وأضافت سوتو نينو: "كاغ الآن في نيويورك، وستجتمع مع الأمين العام للأمم المتحدة اليوم، كما ستسافر إلى واشنطن، هذا الأسبوع، لعقد سلسلة من الاجتماعات قبل التوجه إلى المنطقة".
26 ديسمبر 2023, 20:48 GMT
وأضافت: "بمجرد وصولها (كاغ) إلى الشرق الأوسط، ستحاول التحدث إلى أكبر عدد ممكن من الناس، بما في ذلك الزملاء على الأرض والأطراف الأخرى ذات الصلة".
وأضافت سوتو نينو أن سيغريد كاغ، ستكون في البداية في العاصمة الأردنية عمان، بهدف الانتقال إلى مصر وإسرائيل، في وقت لاحق، بحسب قولها.
وشغلت سيغريد كاغ، حتى وقت قريب، منصب النائب الأول لرئيس الوزراء الهولندي، وكانت وزيرة المالية، وقبل ذلك، شغلت منصب وزير التجارة والتعاون، وشغلت أيضا منصب وزير خارجية هولندا.
ومنذ عام 2015 إلى عام 2017، كانت منسقة الأمم المتحدة الخاصة للبنان، ومن عام 2013 وحتى عام 2015، عملت كمنسقة خاصة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وبعثة الأمم المتحدة في سوريا.