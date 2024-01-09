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لبنان... قصف إسرائيلي على بلدات في قضاء بنت جبيل وكفركلا جنوبي البلاد

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دبي - محمود عبدالرازق - وأفدت وكالة الأنباء اللبنانية بأن "الطيران الحربي المعادي استهدف بغارة منازل في بلدة كفركلا، حيث أغار مرتين على أربعة أهداف مختلفة"، مشيرة إلى أن القوات الإسرائيلية قامت بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه البلدة".
وأضافت الوكالة في خبر آخر، بأن "أطراف بلدات، عيترون، عيتا الشعب، يارون، ومارون الراس في قضاء بنت جبيل، تتعرض منذ السابعة صباحا لقصف مدفعي معادٍ".
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وقال كاتس، في تصريحات نقلتها القناة الـ 14 الإسرائيلية: "لقد وضعنا هدفًا لإعادة الأمن إلى السكان في شمال وجنوب دولة إسرائيل. الولايات المتحدة لن تقاتل بدلاً منا"، مضيفا أن إسرائيل وضعت 4 مراحل للحرب، وهي الآن في المرحلة الثالثة.
وأعلن "حزب الله" اللبناني، أمس الاثنين، مقتل أحد قادته الميدانيين في بلدة خربة سلم جنوب لبنان. وقال الحزب في بيان، إن "الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف سيارة القائد الميداني وسام الطويل، في بلدة خربة سلم، ما أدى إلى مقتله".
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أمس, 18:18 GMT

من جهتها، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "سلاح الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف أحد القادة العسكريين في حزب الله، وسام الطويل، الذي يعادل رتبة لواء في الجيش الإسرائيلي، وهو المسؤول عن قصف القاعدة الجوية الإسرائيلية في ميرون".

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 22 ألف قتيل من المدنيين الفلسطينيين وإصابة ما يزيد عن 50 ألف شخص.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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