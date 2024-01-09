ليبيا.. تصاعد الخلافات بين مجلسي الدولة والبرلمان حول إصدار التشريعات

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وطالب تكالة الحكومة ومؤسسات الدولة بـ"عدم الاعتداد بأي تشريعات تصدر عن مجلس النواب ما لم يصدر عن مجلس الدولة ما يفيد باستيفائها شروط صحة إصدارها".
23 ديسمبر 2023, 12:33 GMT
وأضاف تكالة أن مجلس النواب "يواصل تجاهل مناشدات مجلس الدولة المتكررة، ويصر على التفرد بإدارة مقاليد الأمور، لحد الافتئات على سلطات تنفيذية، كان آخرها قانون بشأن الحج والعمرة، والتي لن تكون الأخيرة".
ومطلع يناير/ كانون الثاني الجاري، ناقش مجلس الدولة في جلسة رسمية، ما سماها "التجاوزات التي يقوم بها مجلس النواب في إصدار القوانين التي تحتاج إلى توافق مع مجلس الدولة".
20 ديسمبر 2023, 07:26 GMT
ووقتها، أكد مجلس الدولة في بيان لمكتبه الإعلامي، رفضه "ما يصدر من مجلس النواب بالمخالفة للاتفاق السياسي".
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، دعا تكالة رئيس مجلس النواب إلى إلغاء قانون إنشاء الهيئة العامة للحج والعمرة، الذي صدر مؤخرًا وآلت تبعيته إلى مجلس النواب، وذلك "لمخالفته للاتفاق السياسي وما أُلحِق به من مقررات ووثائق".
ويتجدد الخلاف بين مجلسي الدولة والنواب في ليبيا، حول صلاحية إصدار التشريعات والقوانين، بينما يتواصل الجمود السياسي في البلاد.