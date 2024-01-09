مصادر لبنانية: مقتل 3 من "حزب الله" في غارة إسرائيلية على سيارتهم في الغندورية جنوبي البلاد

دبي - محمود عبدالرازق - بيروت- الخليج 365. وقالت مصادر لـ"الخليج 365"، إن "المعلومات الأولية أن عملية الاغتيال الإسرائيلية استهدفت 3 من عناصر حزب الله على طريق الغندورية جنوبي لبنان، ولا قيادات بينهم".

وأعلن "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق اليوم، استهداف قيادة المنطقة الشمالية التابع للجيش الإسرائيلي في مدينة صفد، وذلك ردا على اغتيال كل من صالح العاروري ووسام طويل.

وقال كاتس، في تصريحات نقلتها "القناة الـ 14" الإسرائيلية: "لقد وضعنا هدفًا لإعادة الأمن إلى السكان في شمال وجنوب دولة إسرائيل. الولايات المتحدة لن تقاتل بدلاً منا"، مضيفًا أن إسرائيل وضعت 4 مراحل للحرب، وهي الآن في المرحلة الثالثة.

وأعلن "حزب الله" اللبناني، أمس الاثنين، مقتل أحد قادته الميدانيين في بلدة خربة سلم جنوبي لبنان. وقال الحزب في بيان، إن "الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف سيارة القائد الميداني وسام الطويل، في بلدة خربة سلم، ما أدى إلى مقتله".

من جهتها، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "سلاح الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف أحد القادة العسكريين في حزب الله، وسام طويل، الذي يعادل رتبة لواء في الجيش الإسرائيلي، وهو المسؤول عن قصف القاعدة الجوية الإسرائيلية في ميرون".

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 22 ألف قتيل من المدنيين الفلسطينيين وإصابة ما يزيد عن 50 ألف شخص.