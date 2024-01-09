شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 57 فلسطينياً في قصف إسرائيلي على وسط قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 57 فلسطينياً وأصيب العشرات بجروح، في قصف إسرائيلي استهدف عدة منازل في مخيمات وسط قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن الدبابات الإسرائيلية توغلت فى الأطراف الشرقية من مخيم النصيرات وسط القطاع، تحت غطاء من الطائرات الحربية، التي نفذت عمليات قصف طال عشرات المنازل، مما أدى لاستشهاد 26 فلسطينياً وإصابة العشرات.

كما تحاصر قوات الاحتلال كافة الأحياء الشرقية من مخيم النصيرات، وتواصل عزل مخيمات البريج والمغازي ودير البلح عن جنوب القطاع، وسط قصف عنيف طال منازل الفلسطينيين في تلك المخيمات، مما أسفر عن استشهاد 31 فلسطينياً، وإصابة العشرات بجروح.

فيما ذكر الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم الثلاثاء، بأن ثلاثة فلسطينيين استشهدوا، وأصيب 14 آخرون بجروح مختلفة خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدن طولكرم، ونابلس، والخليل في الضفة الغربية. وأضاف، وفي مدينة قلقيلية، قامت قوات الاحتلال -معززة بالجرافات والآليات العسكرية- بهجوم على بلدة عزون بالمدينة، ونفذت حملة دهم وتفتيش واسعة في البلدة.