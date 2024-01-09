شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الفنانين الأردنيين: الموقف المصرى والأردنى بشأن غزة نضالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد نقيب الفنانين الأردنيين محمد العبادى، بالموقف المصرى والأردنى بشأن الحرب المستعرة الإسرائيلية ضد قطاع غزة، مؤكدا أن موقف القاهرة وعمان منذ البداية نضالى فى وجهة الهجمة والانتهاكات الإسرائيلية ضد الإنسانية.

وقال العبادي- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، على هامش عرض فيلم أردني عن الأوضاع في غزة بالمركز الملكي الثقافي- إن الموقف الرسمي والشعبي في مصر والأردن مساند وداعم للأشقاء في غزة ضد الحرب الإسرائيلية، مؤكدا أن الانسجام والتوافق والتشاور والتنسيق هو جوهر الموقف المصري الأردني ضد الحرب على غزة .

وأضاف أن مصر والأردن يقدمان المساعدات الإنسانية والطبية والدعم اللامحدود لأهلنا في غزة، مشددا على ضرورة استمرار هذا الدعم وفتح آفاق جديدة لإنفاذ المساعدات، وهو الجهد الكبير الذي تقوم به القاهرة وعمان منذ اندلاع الأحداث وحتى الآن .

ولفت إلى أن الدور المصري النضالي هو موقفها التاريخي إزاء القضية الفلسطينية وأيضا الأردن من أجل الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا أن مصر هي قلب العروبة والشقيقة الكبرى للعالم العربي.

وشدد على ضرورة تفعيل دور الفن العربي باعتبار أن الفن شكل من أشكال النضال ضد الجرائم الإنسانية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وخصوصا ما يحدث في غزة، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون في المستقبل القريب تعاون عربي فني يجسد ما يحدث في غزة من أجل الأجيال القادمة وتوضيحه للدول التي وقفت ضد الإنسانية أيضا .

وأعرب العبادي عن أمله في أن تكون هناك أعمال درامية فنية وفي كافة المجالات لترجمة الانتهاكات ضد الإنسانية وتوضيحها للعالم، مؤكدا أن أحداث غزة مادة دسمة وفريدة للفن، من أجل أن يحاكي الوضع الصعب واللإنساني العالمي.

ونوه إلى ضرورة التكاتف العربي في كافة المجالات لمواجهة الانتهاكات ضد الأمة العربية كافة، مؤكدا أن الأمة العربية مستهدفة على مر التاريخ وعليه يجب أن يكون الفنان العربي أول من يتحرك من أجل ترجمة هذه الانتهاكات.

وكانت نقابة الفنانين الأردنيين، قد دعت الدول العربية كافة والعالم ومؤسسات المجتمع المدني وكلَّ صاحب ضمير حي ونقي، للوقوف إلى جانب أبناء شعبنا الفلسطيني في غزة والضفة الغربية في رفع آلة الحرب المجنونة عنه، وفي السعي الجاد والحقيقي وبلا مواربة لنيل حقوقه المشروعة كافة والالتزام بحلِّ الدولتين، الذي لطالما نادى به الملك عبدالله الثاني.

