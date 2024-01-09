شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة السودانية تدين إضرام المليشيا النار فى أشهر أبراج الخرطوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت القوات المسلحة السودانية إضرام مليشيا الدعم السريع النار في مصرف الساحل والصحراء مما أدى إلى إحتراقه بالكامل وفقا لوكالة الانباء السودانية سونا.

وأصدرالناطق الرسمي بإسم القوات المسلحة السودانية بيان قالت فيه انه مواصلة لنهجها التدميري للمرافق العامة والخاصة و إستهداف الأعيان المدنية بالبلاد، أقدمت مليشيا آل دقلو الإرهابية ليلة أمس الإثنين الموافق ٨ يناير ٢٠٢٤م على إضرام النار في برج مصرف الساحل والصحراء بالخرطوم مما أدى إلى إحتراقه بالكامل.

وأشارت القوات المسلحة السودانية إلى توسع نطاق إنتهاكات المليشيا الإرهابية للقانون الدولي الإنساني منذ تمردها المشؤوم ليشمل كل أنواع جرائم الحرب ضد المدنيين والأعيان المحمية والمدنية مما يستدعي تصنيفها من قبل المنظمات الإقليمية والدولية كمنظمة إرهابية.

يذكر أن البرج هو أحد المعالم الرئيسة بالعاصمة الخرطوم ويضم مقرات لعدد من الشركات الخاصة والعامة إضافة إلى مصرف الساحل والصحراء.

وكانت ستنكرت وزارة الخارجية السودانية ما تقوم به قوات الدعم السريع المتمردة وداعموها داخل وخارج إفريقيا منذ الأيام الماضية من حملة دعائية كاذبة لمحاولة إعادة تسويق قيادة تلك القوات المسؤولة عن أسوأ انتهاكات للقانون الإنسانى الدولى وقانون حقوق الإنسان فى القارة، منذ الإبادة الجماعية فى رواندا عام 1994.

وقالت الخارجية السودانية - فى بيان لها - أن الحملة القائمة التى اشتملت على الخداع والنفاق وزيارة قائد المليشيا لعدد من الدول الإفريقية وأحاديث منسوبة له عن استعداده لإقرار وقف إطلاق نار وبدء مفاوضات سلام، وتوقيع اتفاق مع مجموعة سياسية سودانية مؤيدة له أصلا من شأنها التمهيد لتقسيم البلاد.