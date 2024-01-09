شكرا لقرائتكم خبر عن جرحى إثر قصف إسرائيلى استهدف سيارة فى بلدة خربة سلم جنوبى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفر قصف إسرائيلي لسيارة في بلدة خربة سلم جنوبي لبنان، عن جرح 4 أشخاص. وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، أن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة خربة سلم خلال تشييع جنازة القيادي في حزب الله "وسام طويل". وفى رام الله، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار تجاه شاب فلسطيني قرب مستوطنة عطيرت شمال غربي رام الله بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.

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