مقتل 16 جنديا بينهم ضباط وإصابة آخرين في هجومين متزامنين لتنظيم "داعش"

دبي - محمود عبدالرازق - وذكر مراسل "الخليج 365" أن 14 جندياً في الجيش العربي السوري قتلوا وأصيب أكثر من 19 آخرين بجراح متفاوتة، كحصيلة أولية، في هجوم دموي إرهابي نفذته مجموعة من فلول تنظيم "داعش" الإرهابي على حافلة مبيت تقل الجنود في منطقة "المحطة الثالثة" في بادية "تدمر" بريف حمص الشرقي، حيث جرى نقل الجرحى إلى المستشفى (تدمر) الوطني لتلقي العلاج.

وتابع المراسل أن المسلحين هاجموا الحافلة بعد نصب كمين لها على إحدى الطرقات مستغلين الظروف الجوية والضباب الذي يلف المنطقة، وذلك انطلاقاً من مواقع تمركزهم في منطقة الـ (55 كم) التي تحيط القاعدة الامريكية في منطقة (التنف).

وبالتزامن، قتل ضابط برتبة ملازم في الجيش السوري وعنصر من الدفاع الوطني، في هجوم مماثل نفذه فلول "داعش" في بادية (أثريا) بريف الرقة الغربي، حيث جرت اشتباكات بين الطرفين، قبيل انسحاب فلول “التنظيم” باتجاه عمق البادية.

وكان مجموعة من فلول تنظيم "داعش" هاجموا قبل أيام مجموعة رعاة أغنام في منطقة (البديع) جنوب مدينة تدمر، ما أسفر عن مقتل أحد الرعاة واختطاف آخر ونفوق ما يقارب 100 رأس من الأغنام.

أمس, 13:03 GMT

وازدادت في الآونة الأخيرة هجمات داعش على مواقع الجيش السوري والمدنيين تزامنا مع زيادة عدد الهجمات الصاروخية التي تستهدف قواعد الجيش الأمريكي شرقي سوريا ،على خلفية استمرار العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.

وتشكل البادية السورية فضاء صحراويا متداخلا مع منطقة الـ (55 كيلومترا) التي تخضع لما يوصف بـ"حماية" الطائرات الحربية الأمريكية، وهذه المنطقة لطالما شكلت ملاذا آمنا ومسرح نشاط كبير لفلول تنظيم "داعش" الإرهابي.

وتتحلق منطقة الـ(55 كم) التي تخضع "لحماية" الطائرات الحربية الأمريكية، حول قاعدة التنف اللاشرعية، التي تتخذها القوات الأمريكية على الحدود (السورية - العراقية - الأردنية) مقرا لجنودها ولبعض مسلحي التنظيمات العميلة لها وللجيش البريطاني، مثل فلول تنظيم "داعش" وتنظيم "مغاوير الثورة السورية" و"أحرار الشرقية" و"جيش أحمد العبدو" وتنظيمات عميلة أخرى.

ونشطت الهجمات الانتقامية لمسلحي تنظيم "داعش" بشكل استثنائي بالتزامن مع الهجمات التي تتعرض لها القواعد الأمريكية في سوريا، مستفيدة في ذلك من الدعم الذي من القواعد الأمريكية غير الشرعية المتواجدة في منطقة "التنف" التي يتم فيها تدريب المجموعات المسلحة على استخدام مختلف أنواع الأسلحة في معسكر "الركبان".