شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم الفلسطينية": استشهاد 4296 طالبًا في العدوان على غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وثقت وزارة التعليم الفلسطينية، استشهاد 4296 طالبًا وطالبة في المراحل التعليمية المختلفة خلال العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ 95 على التوالي، كما أصيب الآلاف بجروح خطيرة تسببت لهم بإعاقات متنوعة، خاصة البتر في الأطراف.

وأشارت وزارة التعليم الفلسطينية إلى أن 227 معلمًا استشهدوا، كما أصيب 756 بجروح في العدوان المستمر على القطاع، مبينة أن 346 مدرسة تعرضت لتدمير كلي وجزئي، نتيجة القصف الإسرائيلي.

العدوان على غزة

أوضحت أن جميع المدارس وخاصة التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، تحولت إلى مراكز إيواء لجأ إليها نحو 1.9 مليون فلسطيني، بعد أن تعرضت مناطقهم للقصف الإسرائيلي الذي دمر أحياء سكنية كاملة.