الخليج اليوم .. "أ ف ب": بلينكن ناقش في السعودية التطبيع مع إسرائيل ومرحلة ما بعد حرب غزة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنه ناقش في السعودية الاثنين مسألة التطبيع مع إسرائيل وتنسيق الجهود لمرحلة ما بعد الحرب في غزة.

وجاء كلامه بعد لقائه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في خيمته الشتوية على مشارف مدينة العُلا.

وقال بلينكن قبيل صعوده إلى الطائرة للتوجّه إلى إسرائيل، إنه في ما يتعلّق بالتطبيع "تحدثنا عن ذلك في الواقع في كل محطة (من جولة بلينكن في الشرق الأوسط) بما في ذلك بالطبع هنا في السعودية".

وأضاف "هناك اهتمام واضح هنا بالسعي إلى ذلك... لكن الأمر سيتطلب إنهاء النزاع في غزة... وإيجاد مسار عملي لقيام دولة فلسطين".

وفي وقت متأخر الاثنين، وصل بلينكن إلى تل أبيب على أن يجري في اليوم التالي مناقشات يتوقع أن تكون صعبة مع مسؤولين إسرائيليين، إذ يعتزم التشديد على وجوب الحدّ من الضحايا المدنيين الفلسطينيين في غزة.

وقد دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ94 حيث تستمر الاشتباكات والقصف الإسرائيلي على مختلف مناطق شمال وجنوب القطاع، في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية والصحية.