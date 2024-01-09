مراسل "الخليج 365": هجوم يستهدف القاعدة الأمريكية في حقل غاز "كونيكو" شرقي سوريا

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لمراسل "الخليج 365"، تعرضت قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "كونيكو" للغاز شرقي سوريا، والتي تعتبر من أكبر القواعد العسكرية، لهجوم عبر طائرات مسيرة انتحارية هو الهجوم الثامن عشر من نوعه خلال الشهرين الماضيين، وذلك بعد ساعات من إجراء القوات الأمريكية تدريبات بالذخيرة الحية ضمن القاعدة.

وأضاف مراسل "الخليج 365" أن انفجارت هزت قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "كونيكو" للغاز بريف دير الزور الشمالي، ناتجة عن هجوم بطائرات مسيرة، إضافة لاستخدام المضادات الأرضية للتصدي لها.‍

وتابع المراسل أنه فور سماع الانفجارات داخل الحقل، تم استنفار كبير للطيران الحربي الأمريكي فوق المنطقة وفتح جدار الصوت فوق القرى المحيطة بالحقل.‍

أمس, 13:44 GMT

وكانت قوات الجيش الأمريكي أجرت، صباح اليوم الثلاثاء 9 كانون الثاني/ يناير، تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية، في قاعدة حقل "كونيكوط للغاز في ريف دير الزور الشمالي، حيث دوت انفجارات عدة في منطقة القاعدة، نتيجة استخدام الأسلحة الثقيلة، وسط ضرب أهداف وهمية، لرفع الجاهزية القتالية لقواتها، بحسب المراسل.

وقال مراسل "الخليج 365" في دير الزور، يوم أمس الاثنين، إن "قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي، تعرضت لقصف صاروخي عنيف، حيث سُمع دوي أصوات سلسلة انفجارات من داخل القاعدة الأمريكية التي يتخذها الجيش الأمريكي ضمن الحقل".

وأوضح المراسل أن القصف الصاروخي على قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "كونيكو"، جاء بعد ساعات قليلة من استهداف مماثل برشقة صاروخية لقاعدته في حقل "العمر" النفطي، في ريف دير الزور الشمالي.

يشار إلى أن جميع القواعد اللاشرعية التابعة لقوات الجيش الأمريكي أو ما يسمى بقوات "التحالف الدولي" المزعوم، انطلاقاً من قاعدة التنف في ريف حمص على الحدود السورية - الأردنية - العراقية ، مروراً بقواعد حقل "العمر" النفطي وحقل "كونيكو" للغاز في ريف دير الزور، وصولاً إلى قواعد الشدادي وخراب الجير والمالكية في ريف الحسكة، تعرضت جميعها خلال الأشهر الماضية إلى أكثر من 120 هجوما صاروخيا أو عبر الطائرات المسيرة الانتحارية، والتي خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة لم يفصح عنها الجيش الأمريكي.