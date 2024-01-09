شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع اللبنانى: على إسرائيل الانسحاب من الأراضى المحتلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى وزير الدفاع الوطني بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية موريس سليم، مع وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة جان بيير لاكروا بحضور رئيس بعثة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) وقائدها العام اللواء أرولدو لاثارو والوفد المرافق.

وأكد وزير الدفاع اللبناني أهمية الدور الذي تقوم به قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان (يونيفيل)، وشدد على أن لبنان يتمسك بهذه القوة ويعتبر أن دورها أساسي لعودة الهدوء والإستقرار بالتعاون القائم مع الجيش اللبناني والمستمر في المجالات كافة.



وأكد الوزير التزام لبنان بكل قرارات الشرعية الدولية خصوصا قرار مجلس الامن الدولي الرقم 1701 بكل مندرجاته، مشدداً على وجوب وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان والإنسحاب الكامل من الاراضي اللبنانية المحتلة، وعلى الدور الأساسي للمجتمع الدولي لوقف الحرب في غزة والبحث عن حلول سياسية على قاعدة حل الدولتين.

بدوره، أشاد لاكارو بالتنسيق الوثيق بين اليونيفيل والجيش اللبناني من أجل الحفاظ على الهدوء والاستقرار في منطقة عمليات اليونيفيل، مشيرا الى جهود المجتمع الدولي لخفض التصعيد في الجنوب مؤكداً العمل على تأمين دعم إضافي للجيش.