شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى يعود إلى بلاده عقب زيارة رسمية إلى رواندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، مساء اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة (عمان) عقب زيارة رسمية إلى رواندا.



وكان العاهل الأردني قد أكد أن الأردن حريص كل الحرص على تعزيز شراكته مع رواندا.



ونشر الملك عبد الله الثاني تغريدة على منصة (اكس) اليوم؛ بمناسبة زيارته إلى رواندا، قال فيها "أنا ممتن لصديقي العزيز الرئيس بول كاغامي على كرم الضيافة. وإنه لمن المثير للإعجاب أن نرى بشكل مباشر كيف نجح شعب رواندا بعزيمته ووحدته في جعل بلده منارة للتقدم والازدهار ومحط إعجاب الجميع. والأردن حريص كل الحرص على تعزيز شراكته معكم".