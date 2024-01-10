"حزب الله" اللبناني ينفي استهداف إسرائيل مسؤول وحدة الطائرات المسيرة لديه

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت العلاقات الإعلامية في "حزب الله"، في بيان، اليوم الثلاثاء: "ننفي ادعاء هيئة البث الإسرائيلية والمتحدث العسكري باسم الجيش الإسرائيلي، أن جيشهم قام باغتيال من أسماه تارة مسؤول وحدة المسيرات في "حزب الله" أو مسؤول القوة الجوية تارة أخرى".

وأضافت أن "هذا الادّعاء كاذب ولاصحة له على الإطلاق، وأنّ مسؤول وحدة المسيرات في "حزب الله" لم يتعرّض بتاتا إلى أي محاولة اغتيال، كما ادّعت إسرائيل".

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بمقتل قائد كبير في "حزب الله" اللبناني كان مسؤولا عن العشرات من هجمات الطائرات من دون طيار شمالي إسرائيل في الأشهر الأخيرة، وذلك في غارة جوية إسرائيلية استهدفته في بلدة خربة سلم جنوبي لبنان.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل": " قُتل علي حسين برجي، قائد القوة الجوية لـ"حزب الله" جنوبي لبنان، أثناء سفره بالسيارة في بلدة خربة سلم، وذلك قبل دقائق من تشييع قائد كبير آخر في الحزب".

وأعلن "حزب الله" اللبناني، يوم أمس الاثنين، عن استهداف غارة إسرائيلية بلدة خربة سلم جنوبي لبنان، أدت إلى مقتل قائد ميداني بارز في "حزب الله" اللبناني.

ونشر "حزب الله" بيانا رسميا أكد من خلاله عملية الاستهداف، وذكر فيه: "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد القائد وسام حسن طويل (الحاج جواد) من بلدة خربة سلم في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 22 ألف قتيل من المدنيين الفلسطينيين وإصابة ما يزيد عن 50 ألف شخص، جلهم من النساء والأطفال، والتي أدت لتدمير أكثر من 60 في المئة من مباني قطاع غزة بشكل كامل أو جزئي.