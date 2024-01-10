شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. قمة أردنية فلسطينية مصرية لبحث التطورات في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعقد العاهل الأردني عبد الله الثاني في مدينة العقبة اليوم الأربعاء، قمة ثلاثية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لبحث التطورات الخطيرة في غزة والمستجدات في الضفة الغربية.

وتأتي القمة -بحسب بيان للديوان الملكي الأردني- ضمن إطار جهود الأردن المستمرة في تنسيق المواقف العربية للضغط للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع.

استشهاد 4 فلسطينيين

استشهد 3 فلسطينيين وجرح عدد آخر مساء اليوم الثلاثاء، في قصف إسرائيلي استهدف مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت منزلًا سكنيًا في جباليا شمال القطاع، ما أدى إلى استشهاد 3 فلسطينيين وجرح عدد آخر، معظمهم من الأطفال والنساء.

كما استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية أم صفا شمال غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي فتحت نيرانها على شاب فلسطيني في قرية أم صفا، ما أدى إلى استشهاده على الفور.