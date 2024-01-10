الخليج اليوم .. البحرية البريطانية: حادثة في البحر الأحمر قرب ميناء الحديدة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الثلاثاء إنها تلقت بلاغا عن وقوع حادثة على بعد 50 ميلا بحريا غرب سواحل الحديدة المطلة على البحر الأحمر في غرب اليمن.

كما كشفت عن تلقي تقرير عن نشاط مسيّرات في البحر الأحمر قرب اليمن.

وذكرت الهيئة التابعة للبحرية البريطانية في حسابها على منصة "إكس" أن السلطات تحقق في الحادثة، ونصحت السفن بتوخي الحذر وإبلاغها بأي أنشطة مريبة.

وفي وقت سابق يوم الثلاثاء، أعلن وزير الدفاع البريطاني، غرانت شابس، أن الفرقاطة "ريتشموند" في طريقها إلى البحر الأحمر لضمان احتفاظ بلاده "بوجود كبير" في مواجهة هجمات جماعة الحوثي اليمنية.

وذكر الوزير في حسابه على منصة إكس أن بريطانيا ستواصل مع الولايات المتحدة "قيادة الاستجابة العالمية للأزمة، وفعل ما هو ضروري لحماية الأرواح والاقتصاد العالمي".

وكان شابس قد قال أمس الاثنين إن من الضروري أن ينهي الحوثيون على الفور "حملتهم غير القانونية لإغلاق ممرات الملاحة العالمية"، مضيفاً أنه إذا لم يوقفوا تلك الهجمات "فلن تتردد المملكة المتحدة في التحرك لحماية أرواح الأبرياء والاقتصاد العالمي".

وتعرضت عدة سفن في البحر الأحمر لهجمات من قبل جماعة الحوثي اليمنية، وهي هجمات تقول الجماعة إنها تأتي ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.