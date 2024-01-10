الجزائر تدعو لجلسة مفتوحة في مجلس الأمن لمناقشة خطر التهجير القسري لسكان غزة

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب موقع الإذاعة الجزائرية، فإن "هذه الدعوة أتت لتشكّل أولى تحركات الجزائر في مجلس الأمن بالدعوة إلى جلسة مفتوحة لمناقشة خطورة التهجير القسري للفلسطينيين وخاصة سكان غزة، وما يترتب عنه من آثار سلبية على القضية الفلسطينية العادلة".

وأضافت الإذاعة أن هذا التحرك يؤكد أن القضية الفلسطينية قضية مركزية بالنسبة للجزائر.

أمس, 20:02 GMT

ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة "حماس" التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين والجنود، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.

وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة حتى الآن، عن سقوط نحو 23 ألف قتيل وأكثر من 59 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.