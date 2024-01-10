مقتل شخص وإصابة آخر في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن "الطيران المسيّر المعادي أطلق عند الساعة الأولى من بعد منتصف الليل، صاروخًا باتجاه أحد المنازل في بلدة كفرشوبا، ما أدى الى استشهاد شخص وجرح آخر".

وأعلن "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق اليوم، استهداف قيادة المنطقة الشمالية التابعة للجيش الإسرائيلي في مدينة صفد، وذلك ردًا على اغتيال كل من نائب رئيس المكتب السياسي في "حماس"، صالح العاروري، والقيادي في "حزب الله"، وسام طويل.

أمس, 13:18 GMT

وقال كاتس، في تصريحات نقلتها "القناة الـ 14" الإسرائيلية: "لقد وضعنا هدفًا لإعادة الأمن إلى السكان في شمال وجنوب دولة إسرائيل. الولايات المتحدة لن تقاتل بدلاً منا"، مضيفًا أن إسرائيل وضعت 4 مراحل للحرب، وهي الآن في المرحلة الثالثة.

وأعلن "حزب الله" اللبناني، أول أمس الاثنين، مقتل أحد قادته الميدانيين في بلدة خربة سلم جنوبي لبنان. وقال الحزب في بيان، إن "الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف سيارة القائد الميداني وسام الطويل، في بلدة خربة سلم، ما أدى إلى مقتله".

أمس, 20:35 GMT

من جهتها، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "سلاح الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف أحد القادة العسكريين في حزب الله، وسام طويل، الذي يعادل رتبة لواء في الجيش الإسرائيلي، وهو المسؤول عن قصف القاعدة الجوية الإسرائيلية في ميرون".

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 23 ألف قتيل من المدنيين الفلسطينيين وإصابة ما يزيد عن 50 ألف شخص.