وزارة الصحة في غزة لـ"الخليج 365": إسرائيل قامت بتصفية الوجود الصحي شمالي القطاع

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف في مقابلة مع "الخليج 365"، أن مستشفيات جنوب قطاع غزة تشهد اكتظاظًا كبيرًا بالجرحى والمرضى، حيث وصلت نسبة الإشغال السريري في مستشفيات جنوب القطاع 360%، والجرحى والمرضى يفترشون الأرض، ولا يوجد أي مكان لاستقبال المزيد من الجرحى والمرضى.

وأوضح أن الطواقم الطبية تقوم بالمفاضلة بين الحالات من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه منها، وذلك بسبب عدم توفر الإمكانيات الطبية والسريرية والدوائية والبشرية، إضافة إلى الضغط الهائل من الجرحى الذين يأتون تباعا إلى مستشفيات قطاع غزة.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع وصول سيارات الإسعاف والدفاع المدني إلى المناطق الذي يتم استهدافها، وهذا يعني أن جثث وجثامين الضحايا تبقى لأيام طويلة وأسابيع دون الوصول إليها، مما يؤدي إلى تحللها، وتصبح مكرهة صحية، وتؤثر على الصحة العامة والمواطنين والبيئة، وهذا الأمر مدعاة لانتشار الأوبئة في قطاع غزة.

وقال إن أكثر من نصف مليون نازح أصيبوا بأمراض معدية، وهؤلاء فقط من استطاعوا الوصول إلى مراكز الرعاية الطبية والإبلاغ عن الوضع الصحي، بالتالي ربما عدد المصابين يكون أكبر بكثير، لكن لم يستطع كل النازحين الوصول للمراكز الصحية، سواء في شمال أو جنوب قطاع غزة بسبب الاستهداف، بالتالي هذا العدد الكبير ينذر بكارثة صحية وإنسانية وبيئية خلال الفترة المقبلة.

أمس, 21:44 GMT

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 23 ألف قتيل وأكثر من 54 ألف مصاب.