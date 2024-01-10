الجيش اللبناني يعلن العثور على خراطيم "مواد حارقة" ممدودة من إسرائيل إلى جنوبي البلاد

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت قيادة الجيش، في بيان لها، إن "وحدة مختصة من الجيش عملت على تفكيكها بحضور عناصر اليونيفيل"، مؤكدةً تعرّض عناصر الجيش واليونيفيل لرمايات معادية دون وقوع إصابات، حسب وكالة الأنباء اللبنانية.

وأضاف البيان أن "الدورية المشتركة عثرت في خراج بلدة عيتا الشعب - الجنوب على خرطومين مماثلين، كانا ممدودين من مركز تل الراهب التابع للعدو الإسرائيلي"، مشيرًا إلى أن "وحدة مختصة من الجيش عملت على تفكيكهما".

وأعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، في وقت سايق اليوم، "تقديم شكوى أمام مجلس الأمن الدولي ردا على شكوى إسرائيل حول عدم التزام لبنان بالقرار 1701"، مشيرة إلى أن إسرائيل هاجمت مراكز للجيش 34 مرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وقالت الخارجية اللبنانية، في رسالتها، إن "الهجمات العسكرية الإسرائيلية على أراضينا ترتقي إلى درجة جرائم الحرب"، مؤكدًا أنها أدت إلى تهجير أكثر من 75 ألف مواطن من الجنوب.

وطلبت الخارجية دعم الأمم المتحدة الدولة اللبنانية لبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية من خلال تقوية القوات المسلحة، لا سيما من خلال تقوية وتعزيز انتشار هذه القوات جنوب نهر الليطاني وتوفير لها ما تحتاج من عتاد وعديد بالتعاون مع اليونيفيل بحيث لا يكون هناك سلاح دون موافقة حكومة لبنان ولا تكون هناك سلطة غير سلطة حكومة لبنان.

أمس, 12:29 GMT

وأكد ميقاتي، خلال لقائه مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام، جان بيار لاكروا، "استعداد لبنان للدخول في مفاوضات لتحقيق عملية استقرار طويلة الأمد في الجنوب وعند الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة، والالتزام بالقرارات الدولية وباتفاق الهدنة والقرار1701".

وشدد على أن "الشعب اللبناني هو شعب يدعو للاستقرار والحل السلمي بشكل دائم"، مضيفا: "رغم ما يصل إلينا من تحذيرات عبر موفدين دوليين من حرب على لبنان".

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 22 ألف قتيل من المدنيين الفلسطينيين وإصابة ما يزيد عن 50 ألف شخص.