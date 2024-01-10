الجيش اللبناني يعلن العثور على خراطيم "مواد حارقة" ممدودة من إسرائيل إلى جنوبي البلاد

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وأضاف البيان أن "الدورية المشتركة عثرت في خراج بلدة عيتا الشعب - الجنوب على خرطومين مماثلين، كانا ممدودين من مركز تل الراهب التابع للعدو الإسرائيلي"، مشيرًا إلى أن "وحدة مختصة من الجيش عملت على تفكيكهما".
وطلبت الخارجية دعم الأمم المتحدة الدولة اللبنانية لبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية من خلال تقوية القوات المسلحة، لا سيما من خلال تقوية وتعزيز انتشار هذه القوات جنوب نهر الليطاني وتوفير لها ما تحتاج من عتاد وعديد بالتعاون مع اليونيفيل بحيث لا يكون هناك سلاح دون موافقة حكومة لبنان ولا تكون هناك سلطة غير سلطة حكومة لبنان.
أمس, 12:29 GMT
وشدد على أن "الشعب اللبناني هو شعب يدعو للاستقرار والحل السلمي بشكل دائم"، مضيفا: "رغم ما يصل إلينا من تحذيرات عبر موفدين دوليين من حرب على لبنان".
وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 22 ألف قتيل من المدنيين الفلسطينيين وإصابة ما يزيد عن 50 ألف شخص.