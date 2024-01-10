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الخليج اليوم .. بالفيديو.. نجم ريال مدريد يتلقى هدية نصراوية مميزة

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

احتفل النجم البرازيلي الشاب رودريغو جوس، مهاجم نادي ، بعيد ميلاده الـ23، على هامش تواجده في ، للمشاركة في كأس السوبر الإسباني بكرة القدم.

وتلقى روديغو "هدية خاصة" من إدارة نادي النصر، بمناسبة عيد ميلاده، حيث يتدرب العملاق الإسباني خلال تواجده على الأراضي السعودية، في منشآت قلعة "العالمي".

 

زكانت الهدية التي تلقها النجم البرازيلي الشاب، عبارة عن قميص نادي النصر "الثالث"، يحمل اسم الأسطورة البرتغالية ، مهاجم الفريق الأول.

 

 

وظهرت السعادة على وجه رودريغو جوس، بعد تلقيه هذه الهدية، خاصة أن رونالدو يعد أحد أساطير نادي ريال مدريد عبر التاريخ، حيث سجل معه 450 هدفا وصنع 131 آخرين في 438 مباراة رسمية.

كما صرح اللاعب البرازيلي سابقا أن رونالدو كان بمثابة قدوة له وهو صغير.

 

وتستضيف السعودية بطولة كأس السوبر الإسباني على أراضيها، حيث سيواجه ريال مدريد، غريمه أتلتيكو مدريد في نصف النهائي الأول، بينما يلتقي بأوساسونا.

 

المصدر: "مواقع التواصل الإجتماعي"

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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