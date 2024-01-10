شكرا لقرائتكم خبر عن 12 جريحا بينهم 9 بالرصاص الحى خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، إصابة 12 شخصا بينهم 9 بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي البلدة القديمة في نابلس بالضفة الغربية.

وقال الهلال الأحمر إن 300 من الكوادر الطبية العاملة بالقطاع استشهدوا جراء عدوان الاحتلال، مؤكدا أن المناطق الشمالية في غزة تفتقر إلى المرافق الصحية وسيارات الإسعاف توقفت بسبب نفاد الوقود.

كشف عن خروج 30 مستشفى عن الخدمة في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع.