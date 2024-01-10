الاتحاد الأوروبي يؤكد ضرورة حشد المجتمع الدولي من أجل إحلال السلام في غزة

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح بوينو، اليوم الأربعاء، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون ضرورة حشد المجتمع الدولي من أجل إحلال السلام وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وصرّح بوينو لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قدّم دعوة لوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان عندما اجتمعا في السعودية؛ للمشاركة في اجتماع وزراء التكتل، بالإضافة لتوجيه دعوة لوزراء خارجية الأردن ومصر والأمين العام لجامعة الدول العربية.

وطالب الاتحاد الأوروبي، المجتمع الدولي بالسعي لفرض حل للصراع بين إسرائيل وحركة حماس، لأن "الطرفين المتحاربين غير قادرين على التوصل إلى اتفاق".

وأفادت دائرة العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي بأن بوريل سيلتقي خلال الزيارة مسؤولين رفيعي المستوى، بينهم وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي.

وتطرقت المباحثات لجميع جوانب الوضع في قطاع غزة، وتأثيره على المنطقة، بالإضافة إلى التصعيد المثير للقلق في البحر الأحمر.