شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 17 فلسطينياً في قصف استهدف بيت لاهيا ورفح في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 17 فلسطينياً، فيما أصيب العشرات بجروح اليوم، في قصف إسرائيلي استهدف مدينتي بيت لاهيا شمال قطاع غزة ورفح جنوب القطاع.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن خمسة فلسطينيين استشهدوا في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

العدوان على غزة

في سياق متصل، استشهد 12 فلسطينياً، فيما أصيب العشرات بجروح في قصف إسرائيلي استهدف عدة منازل وتجمعات للفلسطينيين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

تزامن ذلك مع مواصلة آلاف النازحين الفلسطينيين التدفق للمدينة مع اشتداد القصف الإسرائيلي على مدينة خان يونس ومخيمات وسط قطاع غزة.