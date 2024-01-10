شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: الاحتلال يمنع تقديم المساعدات داخل غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من أن رفض السلطات الإسرائيلية السماح لفرق الإغاثة الأممية بتقديم الإغاثة الإنسانية الضرورية داخل غزة، أدى فعلياً إلى حرمان 5 مستشفيات في الشمال من الحصول على الإمدادات والمعدات الطبية المنقذة للحياة.

وأفاد المكتب برفض طلبات الوصول إلى مستودع الأدوية المركزي في مدينة غزة ومستشفى العودة في جباليا، للمرة الخامسة منذ 26 ديسمبر.

وبين أنه في الوقت نفسه، فإن استمرار رفض توصيل الوقود إلى مرافق المياه والصرف الصحي يترك عشرات الآلاف من الأشخاص دون إمكانية الحصول على المياه النظيفة ويزيد من خطر فيضان مياه الصرف الصحي، ما يزيد بشكل كبير من خطر انتشار الأمراض المعدية"، وفقًا لآخر تحديث لمكتب (أوتشا) حول تأثير الحرب في غزة، الذي صدر في وقت متأخر من يوم الثلاثاء.

قصف مكثف

يأتي هذا في خضم تقارير جديدة عن قصف مكثف واشتباكات في جميع أنحاء القطاع يوم الأربعاء.

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن 15 من أصل 36 مستشفى في غزة لاتزال تعمل بشكل جزئي: 9 في الجنوب و6 في الشمال.

ومنذ بدء الأعمال العدائية، قدمت الأمم المتحدة وشركاؤها في مجال الصحة الرعاية الصحية والخدمات الطبية لنحو 500 ألف شخص.

وأفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بتعرض أجزاء كبيرة من القطاع- وخاصة المناطق الوسطى والجنوبية في محافظتي دير البلح وخان يونس- لمزيد من القصف الإسرائيلي "المكثف"، جواً وبراً وبحراً، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبلغ إجمالي عدد الشهداء ما لا يقل عن 23,210 فلسطينيين، فيما بلغ عدد المصابين 59,167 شخصاً جراء القصف الإسرائيلي.