شكرا لقرائتكم خبر عن على متنها 8 أشخاص.. سقوط طائرة إغاثة أممية وسط الصومال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ‏سقطت طائرة هليكوبتر تابعة للأمم المتحدة، على متنها 8 أشخاص بينهم أجانب، بمنطقة ‏تابعة لمحافظة غلمدغ الإقليمية، في الصومال.

‏وتُستخدم الطائرة -وفق وكالة الأنباء الصومالية- اليوم، للإغاثة الطارئة ومساعدة الحكومة ‏الفيدرالية الصومالية، في منطقة تسيطر عليها حركة الشباب الإرهابية.‏

سقوط طائرة بالصومال

أشارت التقارير الأولية إلى أن الطائرة قد تعرضت لمشكلة فنية، وأن القوات ‏المسلحة الصومالية تقوم بإنقاذ طاقم الطائرة.