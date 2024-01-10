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على متنها 8 أشخاص.. سقوط طائرة إغاثة أممية وسط الصومال

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واس - مقديشو 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ‏سقطت طائرة هليكوبتر تابعة للأمم المتحدة، على متنها 8 أشخاص بينهم أجانب، بمنطقة ‏تابعة لمحافظة غلمدغ الإقليمية، في الصومال.

‏وتُستخدم الطائرة -وفق وكالة الأنباء الصومالية- اليوم، للإغاثة الطارئة ومساعدة الحكومة ‏الفيدرالية الصومالية، في منطقة تسيطر عليها حركة الشباب الإرهابية.‏

سقوط طائرة بالصومال

أشارت التقارير الأولية إلى أن الطائرة قد تعرضت لمشكلة فنية، وأن القوات ‏المسلحة الصومالية تقوم بإنقاذ طاقم الطائرة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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