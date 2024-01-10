شكرا لقرائتكم خبر عن على متنها 8 أشخاص.. سقوط طائرة إغاثة أممية وسط الصومال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - سقطت طائرة هليكوبتر تابعة للأمم المتحدة، على متنها 8 أشخاص بينهم أجانب، بمنطقة تابعة لمحافظة غلمدغ الإقليمية، في الصومال.
وتُستخدم الطائرة -وفق وكالة الأنباء الصومالية- اليوم، للإغاثة الطارئة ومساعدة الحكومة الفيدرالية الصومالية، في منطقة تسيطر عليها حركة الشباب الإرهابية.
سقوط طائرة بالصومال
أشارت التقارير الأولية إلى أن الطائرة قد تعرضت لمشكلة فنية، وأن القوات المسلحة الصومالية تقوم بإنقاذ طاقم الطائرة.