شكرا لقرائتكم خبر عن تخطى حاجز الـ 23 ألفًا.. ارتفاع عدد الشهداء في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 96 على التوالي إلى 23357.

في حين وصل عدد الجرحى إلى 59410، معظمهم من الأطفال والنساء.

قصف وحصار

أشارت وزارة الصحة الفلسطينية، إلى استشهاد 147 فلسطينياً، وجرح 243 خلال الساعات 24 الماضية في سلسة عمليات القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

ولفتت النظر إلى أن الطواقم الطبية لا تستطيع الوصول إلى الضحايا، خاصة في مخيمات وسط قطاع غزة، التي تحاصرها الدبابات الإسرائيلية بالكامل.