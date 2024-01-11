شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: الكوليرا تتفشى في السودان والقتال يعطل العمليات الإنسانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، عن القلق إزاء تعطيل العمليات الإنسانية الحيوية في السودان بسبب استمرار القتال، في وقت تفاقم فيه تفشي الكوليرا في أنحاء واسعة من البلاد.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في المؤتمر الصحفي يوم الأربعاء، إنه جرى الإبلاغ عما يقرب من 9000 حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا، تشمل 245 حالة وفاة في 9 ولايات، وهو ما يمثل زيادة بأكثر من 40% مقارنة بعدد الحالات قبل شهر واحد.

7.5 مليون نازح

أعلنت منظمة الهجرة الدولية، عن أن عدد النازحين واللاجئين في السودان جراء القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل الماضي، ارتفع إلى أكثر من 7.5 مليون شخص.

وذكر البيان أن "5 ملايين و 942 ألفًا و580 شخصًا نزحوا داخليًا".

ولفتت إلى أن الصراع تسبب في تحركات عبر الحدود لمليون و550 ألفًا و 344 شخصًا إلى الدول المجاورة، على رأسها مصر وليبيا وتشاد وإفريقيا الوسطي وجنوب السودان وإثيوبيا".

وأشارت إلى تواصل الصعوبات في توزيع المساعدات الإنسانية بالبلاد، بسبب استمرار انعدام الأمن، وعدم استقرار شبكات الاتصال، وارتفاع أسعار السلع الغذائية.