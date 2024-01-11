شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 16 فلسطينيًا في قصف الاحتلال على جنوب قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 16 مواطنًا فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح في قصف إسرائيلي استهدف اليوم جنوب قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن 11 فلسطينيًا استشهدوا في قصف جوي ومدفعي استهدف مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، لافتة النظر إلى أن هناك العديد من نداءات الاستغاثة من الأهالي بالمناطق الشرقية من مدينة خان يونس، لا تستطيع الأطقم الطبية انتشالهم بسبب كثافة القصف الإسرائيلي.

وفي مدينة رفح جنوب القطاع، استشهد خمسة فلسطينيين بينهم أربعة أطفال جراء القصف، في إطار استمرار الاحتلال الإسرائيلي بقتل الأطفال الفلسطينيين.

الاحتلال يقتل 323 نازحًا داخل مراكز الإيواء

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 323 نازحاً داخل مراكز الإيواء التابعة لها، وأصيب 1142 نازحاً، منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

ووثقت الأونروا تعرض 222 مبنى تابع لها لاعتداءات مختلفة؛ تسبب ذلك في أضرار كلية وجزئية 132 منشأة، لافتة أنها قدمت الرعاية الصحية لنحو 19649 مريضاً داخل مراكز الإيواء، التي يتواجد فيها 1,4 مليون نازح فلسطيني من مناطق مختلفة في قطاع غزة.

وأشارت الأونروا، أن 146 من موظفي الأمم المتحدة قتلوا في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي، مبينة أن 85 % من سكان قطاع غزة نزحوا عن منازلهم.