الخارجية الفلسطينية: محاكمة إسرائيل أمام العدل الدولية "حدث تاريخي"

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دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، إن "المساءلة والمحاسبة لإسرائيل، باستخدام كافة الأدوات القانونية ومؤسسات العدالة الدولية، هي المحور الرئيس للاستراتيجية القانونية لدولة فلسطين وصلب الحراك الدبلوماسي والدولي".
وأضاف البيان أن "التخاذل الدولي وتماهي بعض الدول في التواطؤ مع إسرائيل يشجعها على ارتكاب جرائم وصولًا إلى الابتزاز والتحريض على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية"، معربةً عن ثقتها في المرافعة القانونية التي قدمتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، داعيةً الدول الشقيقة والصديقة لدعم جنوب أفريقيا وخطوتها أمام المحكمة الدولية.
وطالبت الخارجية الفلسطينية من "الدول الشقيقة والصديقة بدعم جنوب إفريقيا وخطوتها أمام محكمة العدل انتصارا للعدالة ومنعا لإبادة الشعب الفلسطيني".
وتعقد محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الخميس وغدًا الجمعة، جلسات الاستماع إلى مرافعات جنوب أفريقيا وإسرائيل بشأن دعوى تقدمت بها الأولى ضد الثانية، في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، على أن تقرّر المحكمة بعدها جدول أعمال انعقادها.
وأشارإلى أن أفعال إسرائيل في غزة تنتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية، موضحا أن بريتوريا اتهمت إسرائيل في مجلس الأمن بالانخراط في أعمال إبادة جماعية بقطاع غزة.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.