إيران: الجميع ينتظر قرار العدالة الدولية بإيقاف آلة القتل الإسرائيلية في غزة

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وأضاف: "الآن الجميع ينتظر قرار العدالة الدولية الفوري والحاسم بإيقاف آلة القتل التي يمارسها الصهاينة".
وبدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الخميس، جلسات استماع بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل فيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة لاتفاقية الإبادة الجماعية في قطاع غزة، حيث تُعقد الجلسات على مدي يومي 11-12 كانون الثاني/يناير الجاري.
وتشارك في جلسات الاستماع لجنة مكونة من 15 قاضيا، كما يحضر الجلسات، وفد إسرائيلي كبير وسيتحدث أمام المحكمة غدًا الجمعة.
وأشارت جنوب أفريقيا إلى أن الإجراءات التي تتخذها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة تشكل "انتهاكا للالتزامات بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية".
وبحسب بيان الدولة الأفريقية، فإن "أفعال إسرائيل وتقاعسها... هي ذات طبيعة إبادة جماعية، لأنها ترتكب بنية محددة... للقضاء على الفلسطينيين في قطاع غزة كجزء من الحركة الوطنية والعنصرية الفلسطينية الأوسع". والمجموعة العرقية".
ومن المتوقع أن يصدر حكم، في وقت لاحق من هذا الشهر، بشأن الإجراءات العاجلة، لكن المحكمة لن تصدر حكمها فيما يتعلق باتهامات الإبادة الجماعية في الوقت نفسه.