الحوثي يوجه نداء إلى دول الخليج ويقول إن أي اعتداء أمريكي لن يبقى دون رد

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الحوثي، في كلمة له، إن أي اعتداء أمريكي لن يبقى دون رد وأن موقف واشنطن ولندن لن يمنع جماعته من وقف الجرائم الإسرائيلية"، موجهًا بالنداء إلى كل الشعوب في الخليج لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية.

وأضاف أن "الموقف اليمني في منع السفن المتجهة إلى فلسطين المحتلة من المرور هو موقف فاعل وكبّد اقتصاد العدو خسائر كبيرة"، مؤكدًا أن "الاعتداء الأمريكي على البحرية شاهد من شواهد تأثير موقفنا على العدو الإسرائيلي كما على الأمريكي والبريطاني".

وتابع الحوثي: "نقول للجميع إنّ لا مشكلة عليهم في المرور والعبور في البحر الأحمر والمستهدف بشكل حصري السفن المرتبطة بإسرائيل"، مختتما بالقول: "نفسنا طويل وشعبنا ثابت في موقفه والخاسر هو من يورط نفسه في الاعتداء على شعبنا لخدمة إسرائيل".

وفي وقت سابق، أعلنت "أنصار الله" تنفيذها عمليةً مشتركةً بعدد كبير من الصواريخ البالستية والبحرية والطائرات المسيرة استهدفت سفينة أمريكية قالت إنها تقدم الدعم لإسرائيل، في "رد أولي" على قصف القوات الأمريكية، الأسبوع الماضي، زوارق للجماعة ومقتل 10 من أفرادها.

فيما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إحباط هجوم لـ "أنصار الله" وصفته بـ "المعقد" بـ 18 طائرة مسيّرة وصاروخي كروز مضادين للسفن، وصاروخ باليستي مضاد، باتجاه ممرات الشحن الدولية جنوب البحر الأحمر، مشيرةً إلى أن الهجوم هو الـ 26 للجماعة منذ 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وتصاعد التوتر في البحر الأحمر، عقب إعلان "أنصار الله"، يوم الأحد الماضي، مقتل 10 من قواتها إثر قصف أمريكي استهدف ثلاثة زوارق تابعة لها، محملةً واشنطن تبعات ذلك.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية حينها، إن مروحيات البحرية الأمريكية أغرقت ثلاثة زوارق لجماعة "أنصار الله" وقتلت طاقمها أثناء مهاجمتهم سفينة الحاويات (ميرسك هانغزو) قبالة سواحل اليمن جنوب البحر الأحمر.

وردّ زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، يوم الخميس الماضي، على القصف الأمريكي، بالقول إن "الاستهداف لزوارق البحرية في البحر الأحمر، لن يبقى دون رد وعقاب".

ومنذ مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تبنت "أنصار الله" استهداف 11 سفينة في البحر الأحمر وباب المندب، بالصواريخ والطائرات المسّيرة، خلال تنفيذ قرارها بمنع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ إسرائيل من المرور في البحر الأحمر، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.