هوكشتاين من بيروت: نحن بحاجة لإيجاد حل دبلوماسي

دبي - محمود عبدالرازق - وقال هوكشتاين خلال تصريح صحفي من مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، عقب لقائه مع رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري: "من الجيد أن أعود إلى بيروت، ومن الواضح أننا نمر بمرحلة صعبة وطارئة، وأنا ممتن لأنني تمكنت من عقد اجتماعات مع المسؤولين في لبنان، لمناقشة كيفية التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة على الحدود بين إسرائيل ولبنان".

وتابع: "لقد كنت في إسرائيل، الأسبوع الماضي، وكما رأيتم قلنا أنا وزميلي وزير الخارجية ( الأمريكي) بلينكن، إننا نفضل الحل الدبلوماسي، والحكومة الإسرائيلية أكدت أنها تفضل الحل الدبلوماسي للأزمة الحالية".

© Gulf 365 . Abed.K Bayهوكشتاين في بيروت: "نحن بحاجة لإيجاد لحل دبلوماسي " هوكشتاين في بيروت: "نحن بحاجة لإيجاد لحل دبلوماسي " © Gulf 365 . Abed.K Bay

وأضاف: "لقد أجرينا مناقشات اليوم، وأعتقد اعتقادا راسخا أن شعب لبنان لا يريد أن يرى تصعيدا للأزمة الحالية وتحولها إلى صراع آخر، نحن بحاجة إلى إيجاد حل دبلوماسي يسمح للشعب اللبناني بالعودة إلى دياره في جنوب لبنان والعودة إلى حياتهم الطبيعية، كما يحتاج شعب إسرائيل إلى أن يتمكن من العودة إلى دياره في شمال إسرائيل، والعيش بأمان".

وتابع: "هذا هو الهدف، لقد أجريت مناقشات جيدة هنا مع الحكومة، وآمل أن نتمكن من مواصلة بذل هذا الجهد للتوصل معًا، جميعًا على جانبي الحدود، إلى حل يسمح لجميع الأشخاص في لبنان وإسرائيل بالتوصل إلى حل، والعيش بأمان والتركيز على مستقبل أفضل".

© Gulf 365 . Abed.K Bayهوكشتاين في بيروت: "نحن بحاجة لإيجاد لحل دبلوماسي " هوكشتاين في بيروت: "نحن بحاجة لإيجاد لحل دبلوماسي " © Gulf 365 . Abed.K Bay

وحول سؤاله عن "استعداد الجانب الإسرائيلي للتفاوض، خاصة بعد ما قاله حسن نصر الله (الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني) إنه لا تفاوض دون وقف الحرب في غزة"، قال: "أعتقد أنكم سمعتم جميعاً ما قالته حكومة إسرائيل، وهو أن هناك نافذة ضيقة، لكنهم يفضلون الحل الدبلوماسي، أعتقد أن هذا هو الحال، نحن نعيش في لحظة أزمة حيث نود أن نرى حلا دبلوماسيا، وأعتقد أن كلا الجانبين يفضل الحل الدبلوماسي، مهمتنا هي الحصول على واحدة".

وكان قد التقى هوكشتاين، ظهر اليوم الخميس، مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني، نجيب ميقاتي، الذي شدد بدوره لهوكشتاين على أن "الأولوية يجب أن تكون لوقف إطلاق النار في غزة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والخروق المتكررة للسيادة اللبنانية"، مضيفا: "إننا نريد السلم والاستقرار عبر الالتزام بالقرارات الدولية".