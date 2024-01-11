شكرا لقرائتكم خبر عن العسومي: الصمت الدولى على جرائم إسرئيل وصمة عار على جبين الإنسانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حمل رئيس البرلمان العربي عادل العسومي المجتمع الدولي مسؤولية جرائم الاحتلال في قطاع غزة، واصفًا الصمت المخزي للمجتمع الدولي بأنه وصمة عار على جبين الإنسانية جمعاء.

وأشار إلى أن القضية الفلسطينية تمر بأخطر مراحلها، لافتًا إلى حرب الإبادة الجماعية والتهجير القسري الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والمجازر التي تُرتكب ضده وراح ضحيتها آلاف الأبرياء معظمهم من الأطفال والنساء.

جاء ذلك في كلمة العسومي التي ألقاها خلال الاجتماع الأول للجنة فلسطين التابعة للجمعية البرلمانية الآسيوية الذي عقد في العاصمة الإيرانية طهران، ووزعها البرلمان العربي بالقاهرة اليوم الخميس.

مقبرة جماعية

وقال رئيس البرلمان العربي: المجتمع الدولي لم يتمكن على مدار أكثر من 3 أشهر من إصدار قرار لوقف إطلاق النار، ووقف المجازر الوحشية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي الذي حول قطاعًا كاملًا من دولة فلسطين إلى مقبرة جماعية تنعدم فيها كل أساسيات الحياة.

وأضاف: يواجه فيها الشعب الفلسطيني خيارين، إما الموت تحت القصف اليومي، أو ترك أرضه ووطنه للغاصب المحتل.

وأكد على ضرورة محاسبة كل من تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء من الشعب الفلسطيني، وكل من دعموا الإرهاب الذي تمارسه قوات الاحتلال في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

الاتحاد من أجل السلام

ونوه العسومي بالدعوة التي وجهها البرلمان العربي لعقد جلسة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند "الاتحاد من أجل السلام"، وذلك تطبيقًا لقرارها رقم 377، بهدف إصدار قرار ملزم لوقف العدوان الغاشم ووقف فوري لإطلاق النار، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وأوضح أن ذلك يأتي في ظل حالة الشلل التام التي يواجهها مجلس الأمن الدولي بسبب الفيتو الأمريكي الداعم للجرائم والمجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال.