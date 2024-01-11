شكرا لقرائتكم خبر عن العدوان على غزة.. استشهاد 8 فلسطينيين بقصف مركبة في خان يونس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 8 فلسطينيين، مساء اليوم، في قصف إسرائيلي استهدف مركبة فلسطينية في حي المنارة بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، أنه انتشل 8 شهداء من داخل مركبة فلسطينية تعرضت لقصف صاروخي إسرائيلي بمدينة خان يونس، التي تتعرض لقصف عنيف خاصة المناطق الوسطى من المدينة التي تحاصرها الدبابات الإسرائيلية، ما يرفع عدد الشهداء في المدينة اليوم إلى 23 شهيداً.

العدوان على غزة

في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي برجاً سكنياً في المخيم، ما أدى لاشتعال النيران فيه، تزامن ذلك مع مواصلة مدفعية الاحتلال قصفها المكثف لمخيمات البريج والمغازي.