شكرا لقرائتكم خبر عن لسوء الأحوال الجوية.. إغلاق ميناء العريش البحري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم الخميس، ميناء العريش البحري أمام حركة الملاحة بسبب الأحوال الجوية.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن قرار الإغلاق جاء نتيجة شدة الرياح وارتفاع الأمواج وحالة البحر المضطربة، مؤكدة إعادة فتح الميناء عقب استقرار الأحوال وتحسن الظروف الجوية.