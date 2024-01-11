شكرا لقرائتكم خبر عن دعم عربي واسع لدعوى جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون بمجلس النواب الليبي، عن دعمها الكامل للدعوى التي تقدمت بها دولة جنوب إفريقيا لدى محكمة العدل الدولية، واتهمت بموجبها حكومة الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم إبادة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأشادت اللجنة في بيان اليوم الخميس، بموقف دولة جنوب إفريقيا، مؤكدة أنه يمثل ضمير العالم الحي، إذ لا يمكن السكوت عن جرائم القرن التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي أمام أنظار العالم، وذهب ضحيتها الآلاف من المدنيين أغلبهم من الأطفال والنساء.

إضافة إلى منع وصول المساعدات الإنسانية، وهي وقائع تدعم الدعوى ضد الاحتلال الإسرائيلي.

جرائم إبادة

وأكدت اللجنة، أنه يجب محاسبة المسؤولين الإسرائيليين الذين يقفون من خلال تصريحاتهم وراء تلك الجرائم الهمجية، وتهدف لخلق ظروف تفرغ قطاع غزة من سكانه، مشيرة إلى أن ذلك يرتقي إلى جرائم الإبادة.

وعبرت اللجنة عن تضامنها الكامل مع فريق المحامين الذين يمثلون جنوب إفريقيا، وإنهم يؤدون نيابة عن العالم واجبًا أخلاقيًا عظيمًا تجاه الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع الممارسات التي تنتهك جميع المواثيق الدولية، مشيرة إلى أن موقف جنوب إفريقيا سيكون دائمًا محل تقدير واحترام.

لبنان تؤيد الدعوى

كما أكدت لبنان تأييدها لموقف جنوب إفريقيا وحكومتها ولجهودها المبذولة في رفع الدعوى ضد الاحتلال الإسرائيلي بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، ما يشكل خرقًا فاضحًا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.

وأعربت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، في بيان صدر اليوم الخميس، عن تطلعها إلى صدور حكم عادل وعاجل يعكس احترام القيم وحقوق الإنسان، لا سيّما القانون الدولي الإنساني.

وقدمت في بيانها، الشكر لجنوب إفريقيا على اتخاذ هذا الموقف المبدئي ومساعيها كافة.

دعم عراقي للدعوى

وأعربت العراق عن دعمها لقرار جنوب إفريقيا برفع الدعوى، وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان اليوم الخميس، إن بغداد تعرب عن دعمها ومساندتها لقرار جنوب إفريقيا برفع الدعوى.

وأضافت في بيانها، أن بغداد تعبر عن تقديرها لموقف جنوب إفريقيا الرافض لما ترتكبه سلطة الاحتلال من أعمال قتل وتدمير غير مسبوقة بحق قطاع غزة والشعب الفلسطيني.