قناة السويس: تراجع الإيرادات 40% بسبب هجمات البحر الأحمر... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف ربيع في مداخلة تلفزيونية، في ساعة متأخرة أمس الخميس، أن حركة عبور السفن تراجعت 30% في الفترة من الأول من يناير/كانون الثاني إلى 11 من الشهر نفسه مقارنة بالعام الماضي.

وأوضح أن التراجع جاء بواقع 544 سفينة مقارنة بـ777 سفينة العام الماضي، بينما تراجعت الحمولات بنسبة 41% في ذات الفترة مقارنة بعام 2023.

ونوه رئيس هيئة قناة السويس بأن الممر البديل عبر رأس الرجاء الصالح ليس الممر الآمن لعبور السفن في هذا التوقيت بسبب أحوال الطقس، وزيادة مدة العبور لنحو أسبوعين مقارنة بقناة السويس.

وأشار ربيع إلى أن هذا يمثل عبئا على الخطوط الملاحية، وسلاسل التوريد من بينها ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين على البضائع.

كما لفت رئيس هيئة قناة السويس إلى أن القناة تقوم بتقديم خدمات عديدة من بينها الترسانات والإصلاح، ولانشات الطوارئ والإسعاف، إلى جانب عمليات التأمين الفني حال وصولها مصر، مضيفا أن قناة السويس الأكثر أمانا كما أنها توفر الوقت والمال.

10 يناير, 19:29 GMT

وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا فجر اليوم الجمعة، هجوما واسعا على مدن يمنية عدة استهدف مواقع تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، ردا على الهجمات المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر.

وأعلن البنتاغون أن سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات متعمدة على أكثر من 60 هدفا تابعا لجماعة "أنصار الله" اليمنية واستخدمت أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.

وبحسب البنتاغون، تعرضت مراكز القيادة والتحكم ومستودعات الذخيرة ومنشآت الإنتاج والرادارات التابعة لـ"أنصار الله" للهجوم.