الحوثي: الضربات الأمريكية البريطانية على اليمن لن تمر دون رد

دبي - محمود عبدالرازق - ‏وأضاف: "تؤكد (أمريكا) بهذه الضربات من جديد، أنها من يدير العدوان على غزة، كما تديره على اليمن، وأنها تحمي الإرهاب الإسرائيلي، كونها هي الإرهاب وإسرائيل جزء منه"، وفق وصفه.

ورأى ‏أن ما قامت به الولايات المتحدة وبريطانيا، اعتداء صارخ وغير مبرر، ‏يأتي في الوقت، الذي يبحث العالم عن إيقاف، ما وصفه بـ "الإبادة في غزة".

وأكد القيادي في "أنصار الله"، أن "هذه الضربات الجوية على الجمهورية اليمنية لن تمر مرور الكرام".

وتأتي التطورات غداة إعلان زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، مواصلة جماعته العمليات العسكرية التي تنفذها في البحر الأحمر لمنع إبحار السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتوجهة إلى موانيها للضغط على تل أبيب من أجل رفع الحصار عن غزة.