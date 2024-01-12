اخبار الخليج

مصدر يمني لـ"الخليج 365": العدوان الأمريكي البريطاني استهدف أماكن مستهدفة من قبل

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المصدر في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن "الطرف الذي كان يدير ويدعم الحرب على اليمن في السابق هو من ينفذ الغارات في الوقت الراهن بشكل مباشر".

وأوضح أن "الأماكن التي استهدفت فجر الجمعة هي أماكن جرى استهدافها من قبل وهي أماكن معلومة، والهدف منها ترويع المدنيين".

القوات المسلحة اليمنية التابعة لجماعة أنصار الله في صنعاء - الخليج 365 عربي, 1920, 12.01.2024

وتابع المصدر "الضربات التي قام بها العدوان الأمريكي والبريطاني لم تستهدف أي أهداف جديدة، بل هي الأماكن التي جرى استهدافها في أوقات سابقة".

وأعلنت جماعة أنصار الله اليمنية، مقتل 5 عناصر وإصابة 6 آخرين من قواتها، إثر الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على اليمن، متوعدة بالرد عليها.

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم القوات المسلحة لـ"أنصار الله"، العميد يحيى سريع، اليوم الجمعة، قال فيه إن "أمريكا وبريطانيا شنت 73 غارة، استهدفت العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة".

الكرملين، موسكو، روسيا - الخليج 365 عربي, 1920, 12.01.2024

وأكد سريع أن القوات المسلحة لـ"أنصار الله" لن تتردد في استهداف مصادر التهديد، وجميع الأهداف المعادية في البر والبحر، دفاعًا عن اليمن وسيادته واستقلاله، بحسب قوله.

كما شدد المتحدث باسم القوات المسلحة لـ"أنصار الله" على الاستمرار في منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى مواني فلسطين المحتلة (يقصد إسرائيل) من الملاحة في البحرين العربي والأحمر، بحسب قوله.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا