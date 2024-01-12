مصدر يمني لـ"الخليج 365": العدوان الأمريكي البريطاني استهدف أماكن مستهدفة من قبل

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المصدر في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن "الطرف الذي كان يدير ويدعم الحرب على اليمن في السابق هو من ينفذ الغارات في الوقت الراهن بشكل مباشر".

وأوضح أن "الأماكن التي استهدفت فجر الجمعة هي أماكن جرى استهدافها من قبل وهي أماكن معلومة، والهدف منها ترويع المدنيين".

وتابع المصدر "الضربات التي قام بها العدوان الأمريكي والبريطاني لم تستهدف أي أهداف جديدة، بل هي الأماكن التي جرى استهدافها في أوقات سابقة".

وأعلنت جماعة أنصار الله اليمنية، مقتل 5 عناصر وإصابة 6 آخرين من قواتها، إثر الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على اليمن، متوعدة بالرد عليها.

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم القوات المسلحة لـ"أنصار الله"، العميد يحيى سريع، اليوم الجمعة، قال فيه إن "أمريكا وبريطانيا شنت 73 غارة، استهدفت العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة".

وأكد سريع أن القوات المسلحة لـ"أنصار الله" لن تتردد في استهداف مصادر التهديد، وجميع الأهداف المعادية في البر والبحر، دفاعًا عن اليمن وسيادته واستقلاله، بحسب قوله.

كما شدد المتحدث باسم القوات المسلحة لـ"أنصار الله" على الاستمرار في منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى مواني فلسطين المحتلة (يقصد إسرائيل) من الملاحة في البحرين العربي والأحمر، بحسب قوله.